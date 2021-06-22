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Шоу-бизнес
"Вызвал отрицательные эмоции": беременная Костенко заявила о разрыве отношений с Тарасовым

"Вызвал отрицательные эмоции": беременная Костенко заявила о разрыве отношений с Тарасовым

Недавно футболист рассказал о том, что изначально не видел в модели свою будущую супругу. Теперь молчание прервала и она.
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Анастасия Костенко напомнила, что муж поделился откровениями и поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей публиковать свое видение ситуации. Дива рассказала, что вовсе не считала Дмитрия Тарасова мужчиной своей мечты. В их истории не было любви с первого взгляда, они не совсем понравились друг другу. По словам модели, футболист сперва "вызвал отрицательные эмоции". Она знала, что он женат и популярен. В тот момент она тоже состояла в отношениях, которые уже сейчас не кажутся ей здоровыми.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Общение будущей пары началось после развода футболиста. Тогда они стали чаще пересекаться, но серьезно Анастасия не относилась к этому общению. Дмитрий не казался ей примерными семьянином, и она понимала, что он только что развелся. Также она вспомнила, что перед переездом ее много раз предупреждали о двуличности москвичей.

Будущая супруга Дмитрия Тарасова точно знала, что жители столицы способны использовать других в своих целях, а потому относилась к людям с особой осторожностью. Анастасия Костенко опубликовала трогательный снимок с супругом и дочкой и описала ситуацию словами своей тети. Родственница всегда говорила ей, что не нужно использовать в речи наречие "никогда", так как, если описываешь событие так, то именно оно и случится. Модель сообщила, что через три года у нее родилась наследница.

Повествование Анастасии завершилось крайне интригующе. Дива рассказала, что, несмотря на все ее сомнения, футболист продолжал добиваться ее расположения. Тогда их отношения только начали "зарождаться", но она решила завершить все. Продолжение истории она пообещала опубликовать сегодня.

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Фото: www.instagram.com/ kostenko.94
Автор: 22 июня 2021, 11:21 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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