"Почему я решила расстаться с Димой": беременная Костенко объяснила причину

Несколько дней СМИ пестрят заголовками о расставании футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, которая ждет третьего ребенка от него.

27-летняя модель Анастасия Костенко ждет третьего ребенка от супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Пара мечтает минимум о четверых детях и успешно идет к своей цели.

Однако в жизни звезд все было не всегда гладко. В своем "Инстаграм" Костенко рассказала, что они с Дмитрием расставались и мирились. Об этом же в своем аккаунте рассказал и сам футболист.

В Сети заговорили о том, что пара находится на грани развода. Анастасия Костенко решила расставить все точки над i. В разделе "Сторис" модель и ведущая начала рассказ, который назвала громко "Почему я решила расстаться с Димой". По словам Костенко, поначалу она не расценивала всерьез его действия и ухаживания и решила дистанцироваться. Да и сам Дмитрий Тарасов не относился к девушке всерьез. Об этом он недавно рассказал в своем аккаунте в соцсети. Эти слова задели ее.

Сердце модели растаяло, когда Тарасов познакомил ее со своей компанией, с мамой и всей семьей. Также он вошел в доверие ее родственников. Сейчас у пары все хорошо. Они воспитывают двух детей и ждут третьего.

Напомним, что Дмитрий Тарасов начал встречаться с Анастасией Костенко сразу после развода с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Тогда звезда "Дома-2" заявила, что ее муж изменял ей с моделью.