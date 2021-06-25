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Шоу-бизнес
Сексапильная и чувственная Чехова довела россиян до экстаза

Сексапильная и чувственная Чехова довела россиян до экстаза

Анфиса Чехова произвела настоящий фурор откровенным видео со своим участием.
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Сегодня 43-летняя телеведущая затронула действительно горячую тему. Сексапильная звезда подняла вопрос об эротических фотосъемках. Анфиса Чехова обратилась к своим подписчикам в "Инстаграм" с вопросом, считают ли они такие фотосессии пошлыми или же подобные кадры должны быть в личном архиве каждой девушки.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

В подкрепление своих слов знаменитость опубликовала видеоролик с собственной откровенной фотосессии. На видео сама Чехова в нижнем белье или вовсе без него (в пенной ванне) принимает самые соблазнительные позы перед фотографом. Провокационный видеоряд сопровождает романтическая музыка. Судя по всему, сама телеведущая не считает такие съемки пошлыми и недостойными, а наоборот склоняется к тому, что тело – это шедевр природы, которым можно и нужно восхищаться.

Фанаты звезды в большинстве своем поддержали Чехову и пришли в настоящий экстаз от ее кадров. Восторженные фолловеры написали:

"Очень красиво!!!! Никакой пошлости не вижу! Молодая красивая женщина, живая и настоящая!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Прекрасно, очень нужно каждый Женщине напоминать о своей сексуальности и делать съёмки почаще и без белья", "Мурашки побежали...очень красиво", "Очень красиво и как то совсем не вызывающе)".

Ранее уличенная во лжи Анфиса Чехова показала еще одно откровенное фото.

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Фото: www.instagram.com/ achekhova/
Автор: 25 июня 2021, 14:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

комментарии

Ответить:

Гость782751
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Да, да. Всей России больше заняться нечем, как пребывать в экстазе от этой кавказской подстилки.
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