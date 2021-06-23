Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Среда
23 июня
Лента новостей
04:03
"Фотошопить, чтобы казаться худее": уличенная во лжи Чехова показала фото без фильтров
02:04
"Похититель женских сердец": Джанабаева показала уникальный кадр с сыном
00:00
56-летняя Элизабет Херли вывалила напоказ наливную грудь
22:01
"Меня увели из семьи": изуродованная болезнью экс-супруга Аршавина раскрыла детали личной жизни
22:00
Уткин раскритиковал Черчесова после поражения сборной России: Наш тренер – паникер
21:28
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
21:01
В день начала ВОВ Латушко сравнил Лукашенко с Гитлером
20:53
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
20:35
Зеленский объявил о переговорах с Меркель
20:12
"Как заноза": брошенной Айзе Анохиной предрекли множество страданий
20:02
Под Москвой отметили рост числа ЧП на воде с детьми
19:53
Путин заявил, что США организовали переворот на Украине
19:44
"Мохнатый внутри": странную забаву экс-возлюбленного Бузовой сделали достоянием общественности
19:16
Путин и Меркель провели переговоры по телефону
18:58
Втянутый в гей-скандал Манукян публично пощупал резиновый фаллос
18:43
Тодоренко оказалась в больнице в чужой стране: Я плакала
18:39
Эксперт Солодков: Санкции ЕС лишат режим Лукашенко валютных поступлений
18:39
Зарезавшая подругу вожатая рассказала о преступлении
18:20
Песков рассказал о дискриминации непривитых россиян
18:17
"Наворачиваются слезы": Арзамасову увезли в больницу
18:12
"Красивое ухоженное тело": женатый Пригожин облизал молодую певицу
18:09
Под Москвой двух вьетнамок засыпало в землянке
18:08
Долина слегла со страшной болезнью после странного подарка от Вали Карнавал
17:56
В Красноярске таксист перерезал парню горло осколком бутылке
17:32
Родригес нашел способ насолить Лопес после интрижки с Беном Аффлеком
17:32
Самбурская взорвалась после вопроса о замужестве: Пошел ты
17:30
"Здесь он не был ни разу": забывшему дорогу на могилу Фриске Шепелеву дали под дых
17:11
Павловский: Лукашенко – это головная боль для Путина
16:50
Тимберлейк перестал скрывать детей от публики
16:45
"Это очень хорошо": заядлый болельщик Боярский порадовался провалу российских футболистов
16:34
В Эстонии заявили об опасности режима Лукашенко для Европы
16:19
Дочери Бородиной подарили на 12-летие валюту и белье
16:14
"Сладкий вкус свободы": родившая Караулова оставила ребенка
15:56
Оголившаяся молодая супруга Петросяна прикрыла пышную грудь макаронами
15:54
50-летнюю Кудрявцеву заподозрили в употреблении "таблеток от бессмертия"
15:35
Мясников раскрыл опасность новых штаммов коронавируса
15:27
Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19
15:27
Переболевшего ковидом Кузьмина невозможно узнать после выписки
15:19
Манукян вступился за Бузову после очередного скандала
15:19
"Боюсь подвести": онкобольная Крючкова откровенно об усталости и одиночестве
14:55
Новая избранница Абрамовича не постеснялась задрать ногу на глазах у детей
14:49
Кто чаще всего звонит Путину по прямой линии
14:46
Отказ от карьеры в Москве и смерть жены: как сложилась судьба советского актера Андрея Анкудинова
14:42
В Госдуме предложили повысить налог для богатых
14:31
"Самое неприличное поражение": разочарованный Лещенко отхлестал сборную России по футболу
14:30
В Подмосковье врачи спасли мужчину с остановившимся сердцем
14:22
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
14:19
"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание
14:01
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:53
"Отменно работающая интуиция": Бородина намекнула на измену мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
Мать Королевой назвала размер американской пенсии: Ни дня не работала
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Фотошопить, чтобы казаться худее": уличенная во лжи Чехова показала фото без фильтров

"Фотошопить, чтобы казаться худее": уличенная во лжи Чехова показала фото без фильтров

Анфиса Чехова активно делится фотографиями из Египта. Поклонники обвиняют диву в том, что она слишком активно использует фоторедакторы.
прочитано 42 раза

Как говорится, назло всем, ведущая опубликовала снимок. Она уточнила, что на этой фотографии невозможно найти ни следов фотошопа, ни каких-либо фильтров. На кадрах Анфиса Чехова позирует в коротком голубом платье на фоне моря. Звезда отметила, что не так часто редактирует свои снимки, несмотря на постоянные обвинения.

ПО ТЕМЕ

"Как у девочки": соблазнительная Чехова забыла надеть трусики

"Надо же так похудеть": Чехова удивила шикарными формами

Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Знаменитость указала, что иногда делает кожу более гладкой, чтобы из-за яркого света она не казалась хуже, чем есть на самом деле. Также она ретуширует одежду, если в кадре что-то легло не так, как ей хотелось. Анфиса отметила, что она – перфекционист, а потому любит, чтобы снимки были "глянцевыми". По ее словам, из-за яркого солнца все становится в разы сложнее. Фотограф не до конца видит, что он снимает, а потому работать приходится с готовой фотографией.

"Фотошопить, чтобы казаться худее – не практикую", – заявила Анфиса Чехова. Она рассказала, что на видео человек всегда выглядит крупнее, чем он есть. Все дело в том, что так сложнее выбирать позы. Ведущая полагает, что однажды может избавиться от своего стремления к идеальным картинкам, но пока меняться она не планирует.

Поклонники поддержали кумира. "Вы очень хорошо выглядите!", "Вы красотка, никого не слушайте", "Приятно на Вас смотреть", "Вы прекрасны, Анфиса", "Красотка, так держать", "Красивая, умная, настоящая", "Точеная, аккуратная, изысканная", "Просто куколка! Мой кумир", – восхитились они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 04:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

Роскошная дама потрясла народ
Шоу-бизнес

Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина

Надежды рухнули
Политика

Эксперт Солодков: Санкции ЕС лишат режим Лукашенко валютных поступлений

Президент Белоруссии попал в затруднительное положение
Шоу-бизнес

"Много лет не причащают": тяжелобольной певице МакSим отказывают в таинстве

У артистки сложные отношения с церковью

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+