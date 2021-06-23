"Фотошопить, чтобы казаться худее": уличенная во лжи Чехова показала фото без фильтров

Анфиса Чехова активно делится фотографиями из Египта. Поклонники обвиняют диву в том, что она слишком активно использует фоторедакторы.

Как говорится, назло всем, ведущая опубликовала снимок. Она уточнила, что на этой фотографии невозможно найти ни следов фотошопа, ни каких-либо фильтров. На кадрах Анфиса Чехова позирует в коротком голубом платье на фоне моря. Звезда отметила, что не так часто редактирует свои снимки, несмотря на постоянные обвинения.

Знаменитость указала, что иногда делает кожу более гладкой, чтобы из-за яркого света она не казалась хуже, чем есть на самом деле. Также она ретуширует одежду, если в кадре что-то легло не так, как ей хотелось. Анфиса отметила, что она – перфекционист, а потому любит, чтобы снимки были "глянцевыми". По ее словам, из-за яркого солнца все становится в разы сложнее. Фотограф не до конца видит, что он снимает, а потому работать приходится с готовой фотографией.

"Фотошопить, чтобы казаться худее – не практикую", – заявила Анфиса Чехова. Она рассказала, что на видео человек всегда выглядит крупнее, чем он есть. Все дело в том, что так сложнее выбирать позы. Ведущая полагает, что однажды может избавиться от своего стремления к идеальным картинкам, но пока меняться она не планирует.

Поклонники поддержали кумира. "Вы очень хорошо выглядите!", "Вы красотка, никого не слушайте", "Приятно на Вас смотреть", "Вы прекрасны, Анфиса", "Красотка, так держать", "Красивая, умная, настоящая", "Точеная, аккуратная, изысканная", "Просто куколка! Мой кумир", – восхитились они.

