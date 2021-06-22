"Как у девочки": соблазнительная Чехова забыла надеть трусики

Анфиса Чехова в личном блоге опубликовала несколько фотографий с отдыха в Египте.

По словам знаменитости, ей безумно нравится отпуск на африканском континенте. Как отметила артистка, кажется, будто она находится где-то на Санторини, потому что пляжи такие же белые, а море такое же синее.

"Прогуливаясь по понтону, глядя на ярких рыбок, кажется, что ты на Мальдивах (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анфиса Чехова. Телеведущая сопроводила текст несколькими кадрами на фоне сказочного пейзажа. Знаменитость спускается по лестнице в платье, полы которого на ветру разлетаются в разные стороны.

Поклонники с восторгом отреагировали на фотографии Анфисы Чеховой. Они заявили, что звезда сильно похудела и теперь может гордиться стройными ножками, как у юной девушки. Некоторым показалось, что артистка забыла надеть нижнее белье, однако, к счастью, это оказалось не так.

"Вы забыли надеть трусики", "Какая вы красивая) день ото дня все краше, а главное, что счастливая!", "Очень похудели, ножки как у девочки", "У вас такая классная стрижка", "Яркая, позитивная, просто огонь", "Красавица , что-то вы стали так с Орловой похожи", "Безумно стройная и красивая", "Черт возьми, это красиво!" – написали в комментариях.