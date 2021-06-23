"Даже удовольствие не успела получить!": Чехову прилюдно потрогали между ног

Отдых ведущей в Египте подошел к концу. Однако в аэропорту ее ждали не менее увлекательные приключения.

В своем личном блоге знаменитость активно делилась фотографиями из отпуска. Поклонники отметили, что она сильно похудела и прекрасно выглядит. Накануне дива прощалась с морем и даже выставила фотографию без фильтров и фотошопа, что активно подчеркнула. Затем она отправилась в аэропорт.

Однако досмотр в аэропорту впечатлил ее не меньше, чем сам шикарный отдых. Анфиса Чехова была поражена бестактным поведением сотрудников и вышла на связь сразу после произошедшего. Ведущая рассказала, что ее досматривали так тщательно, что потрогали и между ног, и за грудь. Происходящее крайне удивило ее и вызвало смешанные чувства. "Даже удовольствие не успела получить!" – посмеялась знаменитость.

Своим подписчикам артистка посоветовала лететь до Шарм-эль-Шейха через Каир. Между рейсами у звезды образовалась достаточно длительная пауза, но этот факт ее совершенно не расстроил. Вместе с близкими она отправилась за покупками и в кафе.

Уже сейчас Анфиса Чехова прибыла в столицу и активно включается в ритм. Она уже пожаловалась на ранний подъем и отправилась обновлять цвет волос перед новом съемкой. "Заботливо приготовленные няней сырнички с агавой, кофе, чтобы все успеть", – рассказала она.

