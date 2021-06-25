"По жизни мачо": обнародовано имя новой любовницы Харламова

В прошлом году юморист развелся с Кристиной Асмус. После поклонники приписывали ему роман со многими коллегами по цеху, и, видимо, не ошиблись.

22 июня прошлого года любимая многими пара открыто объявила о разводе. Долгое время возлюбленные утверждали, что все случилось по общему согласию, но затем актриса вдруг сделала заявление. Она рассказала, что якобы сама решила покинуть супруга. Несмотря на разногласия, бывшие возлюбленные решили сохранить теплые отношения ради общей дочери.

Гарик Харламов всячески избегал вопросов о личной жизни, но затем пользователи заподозрили неладное. Уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о романе юмориста с сестрой актрисы Анны Ковальчук, Катериной Ковальчук. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Гусар" и с тех пор начали проводить время вместе. Поклонники отмечали, что новая "избранница" очень похожа на бывшую жену звезды.

Недавно комик опубликовал в своем личном блоге снимок с коллегой, затем их заметили вместе в Сочи, а 12 июня они отправились на матч в рамках Евро-2020. Теперь друг артиста подтвердил информацию. Он отметил, что они и правда состоят в отношения, однако об их серьезности он пока судить не может. По мнению приятеля, резидент популярного шоу "многолюб", а соблазнов вокруг слишком много.

"По жизни мачо", – посмеялся инсайдер. Он отметил, что Гарик Харламов любит женщин, а они отвечают ему взаимностью. Однако в первые годы совместной жизни с Кристиной Асмус он был увлечен исключительно ею. Позднее она якобы стала слишком ревнивой, и ссоры разрушили их отношения.

