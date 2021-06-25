Постаревший Харламов шокировал россиян

Гарик Харламов предстал перед поклонниками в очень неприглядном виде – седым и неухоженным.

Юморист посмеялся в своем инстаграм-аккаунте над фиаско российских футболистов. Гарик Харламов записал ролик о недавнем провале спортсменов на чемпионата Европы.

Комик примерил образ деда Макара. С помощью фильтров он состарил себя и стал почти неузнаваемым. Участник Comedy Clu предложил закрыть тему международных турниров для россиян. По словам Гарика Харламова, нашим футболистам нечего делать на таких серьезных мероприятиях.

Поклонников шокировал внешний вид звезды, но они отдали должное его чувству юмора. Некоторые пошутили на тему развода Гарика Харламова с Кристиной Асмус. Они отметили, что комику, видимо, без нее тяжело.

Напомним, ходят слухи о том, что артист уже не одинок и закрутил роман с актрисой Катериной Ковальчук. Не так давно пару видели в Сочи. Кроме того, они вдвоем посетили матч Россия-Бельгия.

Что касается Кристины Асмус, то знаменитость ранее призналась, что тоже давно не одна. Звезда больше года встречается с бойфрендом, которого держит подальше от журналистов.