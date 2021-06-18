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Шоу-бизнес
"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой

"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой

Неделю назад Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТ им. Горького в постановке "Чудесный грузин".
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Многие не приняли тот факт, что в легендарный московский театр пригласили выпускницу шоу "Дом-2". Народ сомневался в вокальных данных ведущей, которая должна была исполнить роль певицы кабаре Бэллы Шанталь.

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После премьеры многие критики возмутились фальшивым пением Ольги Бузовой, однако, как оказалось, это было сделано нарочно. Музыкальный руководитель МХАТ им. Горького Ольга Зрилина рассказала, что думает об участии звезды в постановке.

По ее словам, изначально персонаж Бэллы Шанталь назойливый, без чувства меры. Ольга Бузова играет артистку кабаре, которая как бы и не должна уметь хорошо петь. Первое появление актрисы на сцене настраивает публику на ироничный лад, именно поэтому сначала звезда поет под фонограмму.

Затем Ольга Бузова вновь появляется на сцене с музыкальным номером и исполняет композицию нарочито фальшиво уже живьем. "Когда Бэлла поет арию "В крови горит огонь желания", чиновник по особым поручениям просит: "Утешьте Бэллу, ее вопли уже невыносимы". Зрители смеются. Это ирония, и публика ее правильно понимает", – рассказала Ольга Зрилина.

Музыкальный руководитель МХАТа отметила, что Ольга Бузова прилежная ученица и большой трудоголик. По ее словам, им было легко найти общий язык, и артистка все схватывала налету. Ольга Зрилина уверена, что вокальные данные у выпускницы "Дома-2" точно есть.

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Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Автор: 18 июня 2021, 11:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость780654
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Сергей! Бездарь-не бездарь,а состояние себе сколотила.Своим трудом.Я не смотрел ее выступлений,но понял одно,раз кто -то ходит слушать,значит у нее есть свой слушатель.Кому не нравится-сидите дома.Она не хуже многих других сегодняшних певичек,которые невыносимы.Таких ка Валерия да Успенская с Вайкуле-точно не надо.
Гость781104
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То как зверь она завоет,
То завоет как фигня...
Гость781104
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Что еще могут придумать в оправдание диверсий против МХАТа?
Сергей.
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Пусть Зрилина не смешит народ: собаки на улице намного лучше гавкают,нежели чем эта бездарь "поёт".
1

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