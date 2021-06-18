"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой

Многие не приняли тот факт, что в легендарный московский театр пригласили выпускницу шоу "Дом-2". Народ сомневался в вокальных данных ведущей, которая должна была исполнить роль певицы кабаре Бэллы Шанталь.
После премьеры многие критики возмутились фальшивым пением Ольги Бузовой, однако, как оказалось, это было сделано нарочно. Музыкальный руководитель МХАТ им. Горького Ольга Зрилина рассказала, что думает об участии звезды в постановке.
По ее словам, изначально персонаж Бэллы Шанталь назойливый, без чувства меры. Ольга Бузова играет артистку кабаре, которая как бы и не должна уметь хорошо петь. Первое появление актрисы на сцене настраивает публику на ироничный лад, именно поэтому сначала звезда поет под фонограмму.
Затем Ольга Бузова вновь появляется на сцене с музыкальным номером и исполняет композицию нарочито фальшиво уже живьем. "Когда Бэлла поет арию "В крови горит огонь желания", чиновник по особым поручениям просит: "Утешьте Бэллу, ее вопли уже невыносимы". Зрители смеются. Это ирония, и публика ее правильно понимает", – рассказала Ольга Зрилина.
Музыкальный руководитель МХАТа отметила, что Ольга Бузова прилежная ученица и большой трудоголик. По ее словам, им было легко найти общий язык, и артистка все схватывала налету. Ольга Зрилина уверена, что вокальные данные у выпускницы "Дома-2" точно есть.
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