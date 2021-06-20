Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Воскресенье
20 июня
Лента новостей
12:47
"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету
12:22
"Ну и отстой": Нацепившую шкуру Волочкову изваляли в грязи
12:21
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
12:02
В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса
11:31
Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа
11:07
Экономист рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов
11:03
Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник
11:02
Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей
10:54
Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"
08:07
"Хочешь, пойдем ко мне?": Пугачева прильнула к жаждущему любви Харламову
06:05
Измотанная грудничком Джанабаева не отпускает Меладзе даже в парикмахерскую
04:10
В восторге: чем Ургант заслужил похвалу звезды эротических фильмов
02:02
Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"
23:11
В США указали на ошибку Зеленского в отношении НАТО
22:06
Отказ США от военной помощи Украине вызвал бурную реакцию в Сети: Все закончилось пшиком
20:03
Грудь здесь бессильна: Вскрылась причина одиночества незамужней Семенович
18:19
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
17:50
Развлечения Брежневой и Меладзе в припаркованном авто попали на видео
17:21
"Сердце сжалось": жуткие подробности о лежащей в коме певице МакSим
15:38
Быстрее размножается, проходит тяжелее: чем опасен выявленный в Москве индийский штамм коронавируса
15:10
Лежащий на больничной койке Буйнов обратился к жене
14:54
"Разрушаюсь на глазах": гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти
14:27
Поразившая торчащими ребрами Гагарина ждет предположений о тяжелой болезни
14:21
Россиян предупредили о способах обмана в торговых сетях
14:14
Подключенную к аппарату ИВЛ певицу МакSим ввели в кому
13:40
"Нужно знать, что я в жопе!": Мужа Бородиной застали врасплох после слухов о разводе
13:34
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
13:33
Поставили точку: молодая жена Петросяна уехала из России
13:14
"В ударе или угаре?": Упрекаемая пьянством Бузова доконала россиян
12:31
Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи
12:06
В России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом
11:59
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
11:58
В Сети объявили о смерти оказавшихся в плену стихии Жигунова и его жены
11:19
Пушков рассказал о "скрытой повестке" переговоров Путина и Байдена
11:15
Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его
11:01
Для родни не жалко: Крутой рассекретил траты на дочь-студентку
10:48
"Не смей меня снимать!": в Сети появилось сенсационное видео из дома Пугачевой и Галкина
08:08
"Набоков – выкуси!": красавец-актер рассказал о любовных утехах с Лолитой
06:01
"Пытаются договориться": экстрасенс рассказала о разводе Бородиной и Омарова
04:08
Одной любви мало: Брежнева рассказала о сложностях брака
02:03
Это цыганский гипноз: Максакова раскрыла причину молчания матери
00:07
"Такой стыд": скрытный сын закрыл Зудиной доступ к своим публикациям в соцсети
22:04
"Вяло и нервно": экс-аналитик ЦРУ о выступлении Байдена после встречи с Путиным
22:03
Разведенная Мельникова показала любимого мужчину
21:53
Суд оштрафовал отогнавших погромщиков от своего дома американцев
21:52
Лавров назвал возвращение послов России и США в столицы стран символическим жестом
21:35
"Вот оно счастье!": Высоцкая с Кончаловским вызвали зависть публики
21:31
В Петербурге загорелась "Газель"
21:23
Поход в магазин перед исчезновением американки под Нижним Новгородом сняли на видео
21:14
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения
"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой
Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
"Что ты забыла в ужасной стране?": обиженные россияне гонят Хаматову прочь после данных об эмиграции
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник

Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник

Тяжелые времена в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова подтвердились интересным фактом. Супруг телеведущей повел себя неожиданным образом.
прочитано 751 раз

На днях старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 12 лет. День рождения Маруси решили отметить в субботу, так как на буднях для этого не нашлось подходящего времени. Звездная мать организовала для наследницы пышную вечеринку с гостями, ужином и разнообразными развлечениями. Ксения Бородина пришла на торжество вместе с детьми без мужа. Курбан Омаров предпочел заграничный отдых семейному празднику.

ПО ТЕМЕ

"Нужно знать, что я в жопе!": Мужа Бородиной застали врасплох после слухов о разводе

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Поклонники звезды "Дома-2" огорчены из-за того, что супруг теледивы уже давно не появлялся дома и заметно отдалился от знаменитой жены. Многие фанаты сделали неутешительный вывод о том, что в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова пошла непоправимая трещина.


Взволнованный народ осыпал ведущую вопросами о том, почему она пришла на вечеринку без пары. "А где муж? Он теперь на таких праздниках не присутствует ?", "Праздник без Курбана", " Не пойму, где муж. Давно не видать", "Курбан-то чего не пришел?" — спросили у Ксении Бородиной в "Инстаграм". Но светская львица так и не ответила на щекотливые вопросы о супруге.

Отдельная часть поклонников семейства теледивы переключилась на инстаграм-аккаунт Курбана Омарова. Мужчину призвали мчаться домой и пытаться сохранить семью. "Мне кажется, ты без Ксюши вообще не смотришься", "Курбан! Когда вернешь Ксюшу?", "Неужели не понятно, что они разошлись", "Не чудите там с Ксю, сядьте за стол переговоров и все будет прекрасно", — обратились пользователи Сети к мужу Ксении Бородиной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 11:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник

Омаров подвел черту
Шоу-бизнес

Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа

Подписчики оценили фигуру и стиль Брухуновой

Шоу-бизнес

Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей

Ранее писатель называл певицу наркоманкой

Коронавирус

Быстрее размножается, проходит тяжелее: чем опасен выявленный в Москве индийский штамм коронавируса

Он гораздо коварнее своего предка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+