Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник

На днях старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 12 лет. День рождения Маруси решили отметить в субботу, так как на буднях для этого не нашлось подходящего времени. Звездная мать организовала для наследницы пышную вечеринку с гостями, ужином и разнообразными развлечениями. Ксения Бородина пришла на торжество вместе с детьми без мужа. Курбан Омаров предпочел заграничный отдых семейному празднику.
Поклонники звезды "Дома-2" огорчены из-за того, что супруг теледивы уже давно не появлялся дома и заметно отдалился от знаменитой жены. Многие фанаты сделали неутешительный вывод о том, что в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова пошла непоправимая трещина.
Взволнованный народ осыпал ведущую вопросами о том, почему она пришла на вечеринку без пары. "А где муж? Он теперь на таких праздниках не присутствует ?", "Праздник без Курбана", "
Не пойму, где муж. Давно не видать", "Курбан-то чего не пришел?" — спросили у Ксении Бородиной в "Инстаграм". Но светская львица так и не ответила на щекотливые вопросы о супруге.
Отдельная часть поклонников семейства теледивы переключилась на инстаграм-аккаунт Курбана Омарова. Мужчину призвали мчаться домой и пытаться сохранить семью. "Мне кажется, ты без Ксюши вообще не смотришься", "Курбан! Когда вернешь Ксюшу?", "Неужели не понятно, что они разошлись", "Не чудите там с Ксю, сядьте за стол переговоров и все будет прекрасно", — обратились пользователи Сети к мужу Ксении Бородиной.
Популярные темы форума
Окрошка на квасе или на кефире?
Встреча Путина и Байдена
Окрошка на кефире или беседа сдохла.
Гадалка
Коррупция победила гражданина России
Смарт-трик работа для девушки 18 лет, что никто не обсуждает вопрос
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?