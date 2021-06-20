Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник

Тяжелые времена в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова подтвердились интересным фактом. Супруг телеведущей повел себя неожиданным образом.

На днях старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 12 лет. День рождения Маруси решили отметить в субботу, так как на буднях для этого не нашлось подходящего времени. Звездная мать организовала для наследницы пышную вечеринку с гостями, ужином и разнообразными развлечениями. Ксения Бородина пришла на торжество вместе с детьми без мужа. Курбан Омаров предпочел заграничный отдых семейному празднику.

Поклонники звезды "Дома-2" огорчены из-за того, что супруг теледивы уже давно не появлялся дома и заметно отдалился от знаменитой жены. Многие фанаты сделали неутешительный вывод о том, что в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова пошла непоправимая трещина.

Взволнованный народ осыпал ведущую вопросами о том, почему она пришла на вечеринку без пары. "А где муж? Он теперь на таких праздниках не присутствует ?", "Праздник без Курбана", " Не пойму, где муж. Давно не видать", "Курбан-то чего не пришел?" — спросили у Ксении Бородиной в "Инстаграм". Но светская львица так и не ответила на щекотливые вопросы о супруге.



Отдельная часть поклонников семейства теледивы переключилась на инстаграм-аккаунт Курбана Омарова. Мужчину призвали мчаться домой и пытаться сохранить семью. "Мне кажется, ты без Ксюши вообще не смотришься", "Курбан! Когда вернешь Ксюшу?", "Неужели не понятно, что они разошлись", "Не чудите там с Ксю, сядьте за стол переговоров и все будет прекрасно", — обратились пользователи Сети к мужу Ксении Бородиной.