Проклова шокировала публику новым признанием о связи своего мужа и 15-летней девочки

Елена Проклова рассказала, какую истину она поняла через 30 лет брака с третьим мужем.

После скандального признания, сделанного артисткой в программе "Секрет на миллион", личная жизнь звезды вызвала широкий интерес у публики. Тогда актриса призналась в домогательствах со стороны известного режиссера во времена своей юности. Теперь Елена Проклова дала интервью, в котором она рассказала о собственных браках.

Актриса всегда мечтала о большой семье. В идеале она хотела бы всю жизнь прожить с одним мужем, но так не получилось. Елена была замужем трижды. С последним супругом – Андреем Тришиным артистка прожила 30 лет, но даже после такого внушительного срока пара оформила развод. Проклова рассказала, что любовь в этом союзе начала пропадать через 15 лет брака – в тот момент, когда муж признался, что влюбился в 15-летнюю девочку. Девочка оказалась соседкой семьи и ее вскоре увезли за границу. Однако отношения в паре дали трещину. В тот момент Проклова поняла, что все мужики в сущности одинаковые.

Теперь артистка считает, что она имела право на ошибки и ей просто нужно было время, чтобы все в жизни понять. Сейчас Проклова уверена, что лучше оставаться одной, чем постоянно получать новые удары судьбы – об этом она заявила в интервью изданию "7 Дней".

Ранее "Дни.ру" сообщали, почему Елена Проклова решилась на свои скандальные признания столько лет спустя.