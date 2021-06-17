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Шоу-бизнес
Все-таки наставила рога? Асмус проговорилась об истинной причине развода с Харламовым

Все-таки наставила рога? Асмус проговорилась об истинной причине развода с Харламовым

Кристина Асмус в личном блоге рассказала, как относится к романам, которые ей приписывают.
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Звезда отметила, что пресса постоянно "сводит" ее с мужчинами. Это было всегда, даже во времена, когда она была примерной женой. Кристина Асмус вспомнила, что "отношения" у нее были уже и с Алексеем Чадовым, и с Наваи Бакировым, и с Милошем Биковичем, и с Александром Петровым.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Однако, как отметила актриса, пока журналисты ни разу не угадали того, с кем у нее роман. Как оказалось, звезда не страдает в одиночестве после расставания с Гариком Харламовым. "Да, у меня есть отношения и не один год уже (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Кристина Асмус.

Признание шокировало подписчиков артистки. Многие удивились тому, что она с кем-то встречается, причем уже долгое время, ведь развод состоялся только год назад. Так неужели актриса наставила рога Гарику Харламову? Народ тут же бросился делать предположения по поводу тайного возлюбленного Кристины Асмус.

"Да ладно, неужели с Батрухой", "Не один год? А развелись только в прошлом году", "Если не один год значит при живом муже уже имела?", "Так, мать, давай выкладывай. Кто он?", "Развелась недавно, а отношения не первый год) Интересно", "В смысле не один?! Вы ж вроде бы менее года назад развелись", "Всего лишь год в разводе, но "есть отношения и не один год уже".. это грустно очень", – написали в комментариях.

Напомним, летом прошлого года Кристина Асмус и Гарик Харламов заявили, что разводятся. Пара подчеркнула, что причиной расставания не был роман кого-то супругов на стороне.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 09:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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