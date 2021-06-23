"Жизненных калек – в сад": подруга успокоила оставшуюся у разбитого корыта Бородину

Подруга ведущей Ксении Бородиной порассуждала на тему абьюза и расставаний.

В последнее время в Сети все чаще ходят слухи о том, что Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся после семи лет брака. Пока официальных данных на эту тему нет, но в окружении пары уже активно обсуждают тему расставания, так или иначе приписывая к этому то Ксению, то Курбана. Все хотят быть причастными и ухватить хоть кусочек хайпа на щепетильном вопросе.



На днях подруга теледивы Наталья Алайская сделала неожиданное заявление в своем "Инстаграм". Она написала, что нужно избавляться от абьюзеров в своей жизни. К рассуждениям Наталья прикрепила фото, на котором она предстала в компании Ксении Бородиной.

Алайская в своей публикации написала, что в любых отношениях непременно нужно любить себя. Иначе успеха не видать. При этом подруга Ксении Бородиной как будто успокаивала кого-то своими словами. Многие подумали, что она обращается именно к ведущей и успокаивает оставшуюся у разбитого корыта Бородину.

"Абьюзер" — новое слово. Мы их так переюзаем, что мало не покажется", – написала Алайская.

Также она добавила, что идеальный избранник для нее должен быть и другом, и любовником.

"Всех остальных жизненных калек — в сад", – добавила она.

Ранее Курбана Омарова засняли в ресторане в компании Таты Блюменкранц. В Сети поползли слухи о том, что она стала его любовницей.