"Раскрепощенный и уверенный в себе": муж Бородиной обласкал молодого красавца

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал поклонникам преобразившегося героя своего проекта.

Пока общественность без устали обсуждает слухи о разводе звездной пары, сами супруги продолжают активно работать. Если Ксения Бородина выступает в роли ведущей "Дома-2", то ее благоверный ведет собственный проект в Сети. Детище Курбана Омарова называется "Zima Live".

В рамках своего проекта бизнесмен выбирает героя и постепенно ведет его к полной внешней и внутренней трансформации, а результатами он регулярно делится со своими подписчиками посредством видеороликов в формате реалити-шоу. Сегодня Омаров в своем инстаграм-аккаунте опубликовал фото, на котором он сам запечатлен вместе со своим героем по имени Дима. Молодой человек предстал перед публикой в совершенно преображенном виде. Судя по всему, сам Курбан Омаров пришел в настоящий восторг от нового Димы. Словами муж телеведущей буквально обласкал мужчину, назвав его "раскрепощенным, стильным и уверенным в себе".

Омаров и раньше считал своего героя удивительным человеком, но многие этого не замечали. Теперь муж Бородиной отметил, что еще месяц назад в подобные изменения молодого человека было трудно поверить, а сегодня они уже стали реальностью.

Что касается слухов о разводе с Ксенией Бородиной, то ее супруг предпочитает не комментировать происходящее. При этом ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Курбана Омарова застали врасплох.