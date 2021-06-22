"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах

Ольга Бузова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Многие пришли к выводу, что знаменитости не идет блонд.

В последнее время в жизни певицы произошло много важных событий. Ольга Бузова стала актрисой МХАТ, поскандалила со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, стала ведущей белорусского X-Factor.

Артистка решила преобразиться и внешне, вернувшись к блонду. Звезда заявила, что у нее в жизни начался новый этап. Знаменитость пообещала раскрыть подробности позже. При этом она выложила фото с новым цветом волос, спросив мнения о переменах во внешности у подписчиков.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни посчитали, что светлый цвет волос ведущей к лицу. Другие же уверены, что блонд Ольге Бузовой абсолютно не идет. "Брюнетка лучше. Богаче смотрится", "Лучше темный", "Блонд в вашем случае дешевит", "О, нет, Оля. Было лучше", – высказались фолловеры.

Сама же исполнительница, судя по всему, осталась довольна результатом преображения. Напомним, до последнего времени у звезды были темные волосы. Брюнеткой она стала после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Примечательно, что именно блондинкой Ольга Бузова пришла на шоу "Дом-2" телеканала ТНТ. В таком образе девушка пробыла много лет. Не так давно ведущая объявила об окончательном уходе из шоу "Дом-2".