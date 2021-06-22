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Шоу-бизнес
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах

"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах

Ольга Бузова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Многие пришли к выводу, что знаменитости не идет блонд.
прочитано 560 раз

В последнее время в жизни певицы произошло много важных событий. Ольга Бузова стала актрисой МХАТ, поскандалила со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, стала ведущей белорусского X-Factor.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артистка решила преобразиться и внешне, вернувшись к блонду. Звезда заявила, что у нее в жизни начался новый этап. Знаменитость пообещала раскрыть подробности позже. При этом она выложила фото с новым цветом волос, спросив мнения о переменах во внешности у подписчиков.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни посчитали, что светлый цвет волос ведущей к лицу. Другие же уверены, что блонд Ольге Бузовой абсолютно не идет. "Брюнетка лучше. Богаче смотрится", "Лучше темный", "Блонд в вашем случае дешевит", "О, нет, Оля. Было лучше", – высказались фолловеры.

Сама же исполнительница, судя по всему, осталась довольна результатом преображения. Напомним, до последнего времени у звезды были темные волосы. Брюнеткой она стала после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Примечательно, что именно блондинкой Ольга Бузова пришла на шоу "Дом-2" телеканала ТНТ. В таком образе девушка пробыла много лет. Не так давно ведущая объявила об окончательном уходе из шоу "Дом-2".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Автор: 22 июня 2021, 21:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость783382
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И клиника в том, что она врёт и сама верит, что говорит чистую правду! Она как-будто зомбирована своими пиарщиками, марионетка, которой не надо думать, потому сто за неё уже всё придумали, а только выполнять задание! Это "изменение сознания" произошло за много лет в Д-2 и 3,5 года, как "арчеры" её назначили "певицей", а теперь ещё и "актрисой"! И, похоже, она свято верит в то, что сама всего добилась, своим "умом" и "талантом"!? Плюс наркотики и алкоголь! Ей даже психиатры уже не помогут! И такую тварь продажную, через которую хачи бабло отмывают, сделали кумиром и персоной для примера и подра
Гость783382
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Что вы все докопались - Оля то, Оля - это, тут не так, там не этак! Эта ... лишь шестёрка, марионетка, кукла на верёвочках, куда кукловод дёрнет, туда она и дрыгнется! Целая команда кормится на её дрыганье, по словам А. Разина, около сотни человек! Сама по себе Бузло убыточна, за что ни возьмётся - всё прахом! Но, если отмывать денежки через её "творчество", доход превысит все расходы во мнооого раз! И эти денежки уже будут "чистыми" и легальными! Поэтому эту "прачку" и суют во все щели её хозяева "арчеры". Вот как-то так, думается мне, иначе кому нужна эта "недо..." Всем добра и удачи!
Гость783382
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Можно до одури дискутировать и спорить "<цензура> из <цензура>" Бузова, но ясно и бесспорно одно: категорически нельзя делать эту глубоко аморальную 35-летнюю "девушку" крайне лёгкой социальной ответственности, наркоманку, алкоголичку, мошенницу, патологическую лгунью и т.д. и т.<цензура>. КУМИРОМ и ПРИМЕРОМ для миллионов молодых людей и даже детей!!! Своим поведением эта мадам растлевает и развращает их! А МХАТы разные на наши денежки содержатся, из бюджета, т.<цензура>. на наши с вами налоги! Больным детям на операции всем миром собираем, а этой ...
Сергей.
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Пусть хоть в какой цвет красится,умней (!) всё-равно не станет.
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