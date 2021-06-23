"Как баба-яга": вид неопрятной Бузовой без фильтров ошарашил россиян

Ольга Бузова вернулась к истокам, теперь она снова блондинка. Однако многие считают, что и здесь имеется доля обмана.

Известно, что многие блогеры активно используют фильтры, чтобы казаться подписчикам красивее и свежее. Подобное явление уже стало привычным для каждого пользователи Сети, но некоторые и тут умудряются переходить границы, меняя себя до неузнаваемости. Один из популярных телеграм-каналов опубликовал снимки поющей ведущей с фильтрами и без.

На первом кадре дива снимает сама себя в "Инстаграм", на втором же кто-то сфотографировал ее со стороны. Пользователи подчеркнули, что узнать артистку на второй фотографии просто не представляется возможным. Ее сравнили с 62-летней певицей Мадонной.

Все дело в том, что лоснящийся блонд на первом кадре сильно отличается от тусклого цвета на втором. Волосы Ольги Бузовой выглядят ненатуральными, желтыми и вовсе не густыми, лицо смотрится опухшим. Кадр идет вразрез с тем, какой подписчики привыкли видеть знаменитость.

Пользователи активно отреагировали в комментариях. "Все страшнее и страшнее", "Со светлыми как баба-яга", "Кто ей эту паклю на голову прилепил? Денег не нашлось", "Ужасная пакля", "Образ не идет", "Дно приближается, ей бы остановиться", "Реально ее несет что-то", "Она не знает, что значит быть настоящей", – писали они.

