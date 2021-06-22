"Отменно работающая интуиция": Бородина намекнула на измену мужа

О том, что в отношениях между Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым не все гладко, заговорили несколько дней назад.

Первым "звоночком" стало то, что предпринимателя заметили в компании бывшей участницы шоу "Дом-2" Таты Блюменкранц. Пару увидели в одном из московских ресторанов во время обеда – они сидели рядом и мило беседовали. Несмотря на то что девушка опровергла слухи о романе с мужем Ксении Бородиной, ей мало кто поверил.

Следующей тревожной новостью стало то, что Курбан Омаров отсутствовал на дне рождения падчерицы. На прошлой неделе старшей дочери телеведущей Марусе исполнилось 12 лет, однако отчим не появился на празднике. Вместо этого он улетел отдыхать вместе со старшим сыном от предыдущего брака.

Ксения Бородина упорно не комментирует слухи о расставании, однако в "Сторис" личного блога то и дело появляются намеки на то, что в паре действительно есть проблемы. Накануне ведущая шоу "Дом-2" опубликовала цитату, смысл которой сводился к тому, что очень часто "женской паранойей" называют "отменно работающую интуицию". По словам звезды, многие девушки согласились с этой фразой и даже излили ей душу.

Стоит отметить, что Ксения Бородина уже имела неосторожность рассказать об изменах Курбана Омарова. Это случилось в самом начале их брака, когда телеведущая была беременна. После семейного скандала звезда опубликовала "слитые" переписки супруга с другими женщинами. Впрочем, позднее телеведущая решила простить неверного и записи удалила.