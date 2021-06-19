"Нужно знать, что я в жопе!": Мужа Бородиной застали врасплох после слухов о разводе

Скандальные слухи о разводе ведущей "Дома-2" разрастаются все сильнее. Ксения Бородина до сих пор не сделала официального заявления об отношениях с мужем Курбаном Омаровым. Пока россияне ждут раскрытия правды, супруг теледивы обратился к россиянам. Вопреки ожиданиям народа, Омаров высказался не о браке, а о денежных неурядицах.
Недавно в Сеть просочилась информация о том, что избранник Ксении Бородиной испытывает тяжкие финансовые проблемы и даже взял в банке кредит на миллион рублей. Сплетни вывели Курбана Омарова из себя до такой степени, что он выступил с речью в инстаграм-истории. По словам бизнесмена, он действительно обращался в банк за кредитом, но в прессе его оболгали. "Кому важно, что я просил 15 миллионов? Всем нужно знать, что я в жопе!" — выразился звездный мужчина.
Предприниматель сообщил, что удар в спину ему нанес сотрудник банка. Якобы человек решил подзаработать и распространил клевету, порочащую репутацию мужа Ксении Бородиной. Курбан Омаров разочарован окружающими людьми и возмущен безрассудством того, кто его подставил.
Напомним, мужа теледивы заметили в компании бывшей участницы "Дома-2" Таты Блюменкранц. Россияне начали поговаривать, что Курбан Омаров изменяет Ксении Бородиной с этой девушкой. Однако экс-звезда телестройки опровергла эти домыслы.
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