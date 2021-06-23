"Негодяи": Разин восстал против друзей немощного Зайцева

Продюсер группы "Ласковый май" призвал близких Вячеслава Зайцева задуматься о том, что они творят.

Возмущенный Андрей Разин в своем инстаграм-аккаунте обратился к тем людям, которые сейчас окружают 83-летнего модельера. Продюсер назвал негодяями тех друзей, которые продолжают выводить в свет Вячеслава Зайцева в его сегодняшнем состоянии.

Великий кутюрье страдает болезнью Паркинсона. Он не может ходить самостоятельно и говорит уже с трудом. Сам Разин в последнее время присутствовал на нескольких мероприятиях, на которые приводили и модельера. По словам продюсера, смотреть на него было просто жалко. Андрей Разин никогда не хотел бы оказаться на месте кутюрье. После увиденного он сразу предупредил своего сына и других близких ему людей, чтобы они никогда не смели наряжать его и выводить на публику, если он когда-либо окажется в таком же плачевном состоянии.

Что касается приближенных Зайцева, то Разин уверен: они не знают, что творят. Продюсер призвал этих людей перестать позорить знаменитого модельера и подчеркнул, что великие артисты тоже стареют и болеют, но очень важно, чтобы в памяти народа они остались в полном расцвете сил.

Напомним, что на днях состоялось торжество в честь 39-ого дня рождения Дома Моды. Немощного Вячеслава Зайцева привезли на этот праздник, и он даже пытался лично приветствовать гостей, но с трудом мог выговорить слова.