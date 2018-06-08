80-летний Зайцев заобнимал любовницу Баскова

Церемония вручения премии Fashion People Awards год от года становится все более масштабной и представительной. В этом году награда была вручена в 18 основных номинациях. А открылась она красной дорожкой, на которой появились знаменитости, чьи лица знает вся страна, а образы регулярно становятся предметом восторга и обсуждения – Ольга Бузова, Александр Панайотов, Диана Арбенина, Наташа Королева, Филипп Киркоров, Татьяна Навка. Специальным гостем премии стал модельер Слава Зайцев. Ему хотя и идет 81-й год, но любви к прекрасному он не утратил – кутюрье заобнимал Софи Кальчеву, у которой в свое время был роман с самим Николаем Басковым.