Тяжелобольной Зайцев с трудом явился на собственный праздник

83-летний Вячеслав Зайцев сам встречал гостей на дне рождения своего Дома Моды, но говорил при этом с трудом.

19 июня детищу легендарного модельера исполнилось 39 лет. По традиции каждый год в этот день многочисленные гости приходили в историческое здание Дома Моды на Проспекте Мира, устраивали большой праздник и поздравляли Вячеслава Зайцева, однако в этом году все произошло иначе.

К сожалению многих, то самое здание больше не принимает гостей. Его части сдаются в аренду, магазин закрыт, а журналистов внутрь не пускают. Тем не менее, день рождения Дня моды не был забыт. Соратники модельера, которому был очень важен хоть какой-то праздник, в этом году устроили торжество в ресторане "Яръ".

Сам кутюрье, несмотря на тяжелое состояние, тоже прибыл на мероприятие. Известно, что у Вячеслава Михайловича диагностирована болезнь Паркинсона. Мужчина не ходит сам и почти не говорит. Однако в столь важный день он собрал все свои силы и лично приветствовал гостей, с трудом выговаривая слова. Помощники нарядили кутюрье в фирменный красный костюм с вышивкой и черную шляпу – Вячеслав Зайцев все еще любит выделяться и притягивать восхищенные взгляды публики.

Среди гостей мероприятия были бывшие сотрудники "Дома моды" и близкие друзья кутюрье, в числе которых оказались Бедрос Киркоров и Юрий Куклачев. Не пришел на торжество лишь единственный сын модельера – Егор Зайцев, который сейчас руководит детищем отца. Как сообщили "КП", наследник империи Зайцева не имеет никакого отношения к организации торжества и вообще очень редко посещает такие мероприятия. В последнее время Егор не одобряет и появление своего знаменитого отца на публике.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что друзья Вячеслава Зайцева обратились за помощью к Алле Пугачевой с просьбой спасти кутюрье.

