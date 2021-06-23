Оставили без денег: смертельно больного Зайцева настигла новая беда

Часть Дома Моды была распродана, но сам Вячеслав Зайцев не получил причитающихся ему по праву денег.

Еще весной стало известно о том, что часть помещений знаменитой "стекляшки" на Проспекте Мира была продана. Изначально предполагалось, что эта мера необходима для того, чтобы закрыть долги – за последние годы они выросли чуть ли не до 40 миллионов рублей. Однако на деле все оказалось несколько иначе, и Вячеслав Зайцев не может распоряжаться вырученными средствами.

Нынешний заместитель гендиректора Дома Моды – Расул Ахметов ранее заявлял, что долги все же были погашены, однако точной суммы, которая была выручена за продажу помещений, называть не стал. Теперь же близкий друг Зайцева – продюсер Вадим Хусаинов признался, что в сделке, совершенной нынешним руководством Дома Моды, все не так просто. После продажи помещений на счет кутюрье поступили какие-то деньги, но распоряжаться ими он все равно не может. К тому же, близкие тяжелобольного Зайцева подсчитали, что здание в центре Москвы было продано за смешную цену – около 170 тысяч за метр квадратный. По словам Хусаинова, таких цен на недвижимость нет даже за МКАДом. Куда делись истинные суммы, остается только догадываться.

Также друг модельера рассказал, что тот готовится принять некое решение о дальнейшей судьбе своего детища. В настоящее время Вячеслав Михайлович взял время подумать, но совсем скоро все будет решено: в делах Дома Моды должны произойти большие изменения – об этом сообщил "Собеседник".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на минувших выходных состоялся 39-ый день рождения Дома Моды. Тяжелобольной Вячеслав Зайцев с трудом приехал на собственный праздник.