"Надо же так похудеть": Чехова удивила шикарными формами

Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала общественности красивую фигуру.

Звезда часто путешествует и охотно выставляет фотографии в купальнике на фоне лазурного побережья. В этот раз Анфиса Чехова отправилась в Шарм-эль-Шейх, и яркий снимок не заставил себя долго ждать.

На фото телеведущая предстала в красно-черном открытом купальнике. Образ дополнили влажные волосы, уложенные назад, и массивные очки квадратной формы. Чехова похвасталась шикарной фигурой, а в подписи к посту поразмышляла на тему подводного мира и дайвинга. Телеведущая призналась, что совершенно равнодушно относится к погружениям и морским обитателям.

"Я снорклила пару раз, но меня очень раздражает звук дыхания под водой, рыбы кажутся какими-то мутными и подозрительными, и довольно быстро начинает сводить ноги в ластах", – рассказала звезда.

Многие подписчики поддержали мнение Анфисы Чеховой по поводу дайвинга. Также фолловеры отметили, что телеведущая отлично выглядит, а стройность – ее большая победа.

"Анфиса совсем худышка стала. Вот это сила воли!", "Купальник сидит идеально на вашей идеальной фигуре", "Надо же так похудеть! Шикарно", "Просто какие то молодильные яблоки едите", "Как вам идет стройность", – восторженно прокомментировали поклонники.

Напомним, что недавно на одном из светских мероприятий Анфиса Чехова появилась в прозрачном платье. Наряд вызвал бурю обсуждений среди коллег и почитателей телеведущей. Многие отметили стройность и женственность звезды.