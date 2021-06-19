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Шоу-бизнес
"В ударе или угаре?": Упрекаемая пьянством Бузова доконала россиян

"В ударе или угаре?": Упрекаемая пьянством Бузова доконала россиян

Заграничный отдых Ольги Бузовой рассердил пользователей Сети. Звезда вывела народ из себя.
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После конфликта с Дмитрием Губерниевым в эфире "Матч ТВ" Ольга Бузова отправилась в теплые края. Звезда полетела в Италию, а затем перекочевала в Швейцарию. Несколько дней подряд знаменитость делала фото и видео в разных локациях, надеясь произвести впечатление на поклонников. Однако старания теледивы не оценили. Ольгу Бузову призвали покончить с публикацией контента и подумать о своей репутации.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Некоторые пользователи Сети отметили, что Губерниев не зря упрекнул Бузову вопросом о пристрастии к коньяку. Многие решили, что на отдыхе Ольга Бузова прикладывается к бутылке, так как выглядит неважно. Новые посты телеведущей заполонили ленту новостей ее подписчиков: похожие друг на друга фото с агрессивным использованием фотошопа и фильтров изрядно им надоели.


"Коньяка хряпнула что ли?", "Вам же спиртное нельзя, а вино в сторис стоит", "Уже даже обработка не помогает", "Женщина легкого поведения, не более", "Сколько можно выкладывать фоток уже? Моя лента не выдерживает", "Она такая несчастная", "Лицо ведь выдает следы алкоголя, как не замазывай его тонной макияжа", "В ударе или угаре?", "Оль, остановись", — написали телеведущей комментаторы. Ольга Бузова молча терпит критические замечания россиян, вживаясь в образ обиженной светской львицы.


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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 13:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Развратный отдых Бузовой в Таиланде

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