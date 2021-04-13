История окончена: Бузова объявила об уходе после большого провала

Теледива больше не будет вести шоу "Дом-2", как и участвовать в нем. Знаменитость навсегда ушла с реалити-проекта.
В своем инстаграм-аккаунте Ольга Бузова сообщила, что ее история на телестройке закончена. Она добавила, что на днях начались съемки шоу на телеканале "Ю", но уже без нее.
Ведущая отметила, что с благодарностью вспоминает все 17 лет на телестройке. Знаменитость напомнила, что приехала покорять столицу в 18 лет. На "Дом-2" она отправилась искать свою любовь. Затем девушка стала ведущей проекта и завоевала всероссийскую известность.
Напомним, шоу "Дом-2" прекратили показывать на ТНТ – многие поклонники реалити-проекта восприняли это близко к сердцу и посчитали провалом телестройки. Но затем стало известно, что программу будут транслировать на другом телеканале.
Сейчас, после ухода Ольги Бузовой, в проекте осталось четверо ведущих. Это Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Запуск первой серии планируется 19 апреля текущего года.
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