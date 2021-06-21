Стали известны страшные последствия дружбы Гогена Солнцева с внучкой Гурченко

Поклонницы эпатажного артиста запрещают Елене общаться с Солнцевым.

Внучка Гурченко утверждает, что между ними с Гогеном исключительно крепкая дружба, а не любовный роман. Они начали тесно общаться в 2012 году и сумели сохранить теплые отношения по сей день.

При этом Елена Королева призналась, что со стороны Солнцева зачастую наблюдается симпатия. Он заботится о девушку и даже приглашает ее на ужины в роскошные заведения.

Возможный роман со скандальной персоной вызвал волну критики в сети. Елене начали поступать угрозы, цель которых – разорвать их отношения с Гогеном. Причем речь не только о вероятной любви, но и о дружбе.

"Пишут о том, чтобы я с ним не общалась вообще ни в каком виде", – отметила Королева.

Сама Елена никого не подозревает в подобных действиях. К слову, на данном этапе она не готова обратиться в полицию. От Солнцева, по словам Королевой, в данном вопросе никакой поддержки нет.

Напомним, что недавно в своих социальных сетях Гоген Солнцев опубликовал фотографию с отдыха. Выходные он провел на даче в компании любимых женщин: супругой Екатериной Терешкович и приятельницей Лидией Алифиренко. Они трудились в саду, принимали банные процедуры и даже строили будку для собаки. По словам Гогена, его жена "обливалась пивом и била вениками" их с Лидией Александровной.