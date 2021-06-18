Глубоко беременная Костенко появилась перед народом в кислородной маске: Сдали ПЦР

Через несколько месяцев в семье бывшего футболиста Дмитрия Тарасова появится еще один ребенок. По словам Анастасии Костенко, она находится уже на пятом месяце беременности. Правда, все проходит не так гладко, как хотелось бы.
Накануне телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию в кислородной маске. По словам супруги Дмитрия Тарасова, она вместе с дочками оказалась на внеплановом больничном. Как отметила блогер, они уже переболели ковидом и антител еще достаточно, так что надеются, что это не "корона".
"Сдали ПЦР на всякий. Результат сегодня пришел отрицательный (в ином случае я бы чокнулась, ей богу) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Анастасия Костенко. Она заявила, что из симптомов у них с дочками только больное горло и кашель, к счастью, обошлось без температуры.
Напомним, ранее Дмитрий Тарасов рассказал, что периодически сталкивался с халатностью нянь по отношению к детям. Например, однажды она оставила девочек перед телевизором, а сама отправилась заниматься своими делами. Он уверен, что такое поведение недопустимо.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двоих детей – дочь Милану, которой скоро будет три года, и годовалую малышку Еву. Также у экс-футболиста есть дочь-подросток от предыдущего брака.
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