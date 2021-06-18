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Шоу-бизнес
Глубоко беременная Костенко появилась перед народом в кислородной маске: Сдали ПЦР

Глубоко беременная Костенко появилась перед народом в кислородной маске: Сдали ПЦР

Анастасия Костенко опубликовала в личном блоге тревожное послание для подписчиков.
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Через несколько месяцев в семье бывшего футболиста Дмитрия Тарасова появится еще один ребенок. По словам Анастасии Костенко, она находится уже на пятом месяце беременности. Правда, все проходит не так гладко, как хотелось бы.

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Накануне телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию в кислородной маске. По словам супруги Дмитрия Тарасова, она вместе с дочками оказалась на внеплановом больничном. Как отметила блогер, они уже переболели ковидом и антител еще достаточно, так что надеются, что это не "корона".

"Сдали ПЦР на всякий. Результат сегодня пришел отрицательный (в ином случае я бы чокнулась, ей богу) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Анастасия Костенко. Она заявила, что из симптомов у них с дочками только больное горло и кашель, к счастью, обошлось без температуры.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов рассказал, что периодически сталкивался с халатностью нянь по отношению к детям. Например, однажды она оставила девочек перед телевизором, а сама отправилась заниматься своими делами. Он уверен, что такое поведение недопустимо.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двоих детей – дочь Милану, которой скоро будет три года, и годовалую малышку Еву. Также у экс-футболиста есть дочь-подросток от предыдущего брака.

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Фото: www.instagram.com/kostenko.94
Автор: 18 июня 2021, 10:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Красивая история любви Тарасова и Костенко

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