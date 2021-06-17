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Шоу-бизнес
Дети Тарасова оказались в опасности из-за халатности

Дети Тарасова оказались в опасности из-за халатности

Дмитрий Тарасов в личном блоге рассказал, что случилось с его детьми из-за халатности няни.
прочитано 542 раза

У бывшего футболиста трое детей. Старшая дочь Ангелина уже подросток, она живет с мамой и периодически гостит у отца. Двое младших девочек появились в браке с моделью Анастасией Костенко – Милане скоро исполнится три года, а младшая Ева недавно отметила свой первый день рождения.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сами занимаются воспитанием малышек, однако периодически им требуется помощь со стороны. По словам бывшего футболиста, пара иногда обращается к родственникам, однако те не всегда в силах удовлетворить запросы молодых родителей.

Впрочем, профессионалы, увы, тоже не всегда подходят. В личном блоге Дмитрий Тарасов рассказал о халатности женщины, которая присматривала за наследницами. Однажды няня посадила детей перед телевизором, а сама отправилась заниматься своими делами. По словам спортсмена, такое случалось не только с ними, но и с друзьями, у которых тоже есть дети. "Няня оставила детей без присмотра в другой комнате одних", – поделился многодетный отец. Тарасов уверен, что это недопустимо.

Напомним, недавно стало известно, что Анастасия Костенко готовится стать мамой в третий раз. Несмотря на то что младшей дочке только исполнился год, пара решила завести еще одного ребенка. Они уже узнали пол будущего малыша – у супругов родится долгожданный мальчик.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 10:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

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