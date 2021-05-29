"Худого легче метелить": Разжиревший Харламов врезал тощему Воле

На шоу Comedy Club произошла стычка коллег. Гарик Харламов и Павел Воля обменялись колкими высказываниями.

Юмористы шоу Comedy Club насмехаются над всем, что им подвластно, нередко переходя на личности. Гарик Харламов и Павел Воля не удержались от возможности продемонстрировать издевки на сцене популярной программы и учинили словесный поединок. Юмористическая дуэль дошла до такой степени напряженности, что комики начали высмеивать телосложение друг друга.

Павел Воля первым начал шутить насчет фигуры, намекая на то, как сильно располнел Гарик Харламов. Он отметил, что тучность тела и лишний вес способствуют неурядицам в личной жизни. Гарик Харламов не растерялся и жестко ответил на болезненное высказывание коллеги в том же ключе. "Да, согласен. Кажется, именно так становятся подкаблучниками. Худого легче метелить", — объявил экс-супруг Кристины Асмус.

Напомним, россияне предложили Гарику Харламову жениться на 62-летней Ларисе Гузеевой, так как увидели в звезде идеальную пару для комика. Все началось с того, что юморист трогательно поздравил телеведущую с днем рождения в инстаграм-аккаунте и написал для нее текст с добрыми пожеланиями. Кроме того, подписчики предложили резиденту Comedy Club заглянуть на шоу "Давай поженимся!", чтобы удачно найти вторую половинку и навсегда избавиться от статуса холостяка.