Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент

Сначала артистку обсуждали после того, как стало известно, что она выйдет на сцену МХАТ им. Горького. Две недели поющую ведущую хейтили за то, что она репетирует роль кабаре-певицы в спектакле "Чудесный грузин".
Только-только отгремела премьера, как Ольга Бузова оказалась в центре нового скандала. Звезда пришла на телеканал "Матч-ТВ", чтобы обсудить предстоящий бой сборной России по футболу в рамках "Евро-2020". В итоге Дмитрий Губерниев довел артистку до истерики, задав неуместный вопрос о спиртном по утрам. Многие посчитали это позором.
Однако, несмотря на негатив, который льется на Ольгу Бузову, она не перестает активно работать. Стало известно, что в ближайшее время артистка покинет Россию. Телеведущая отправится в Африку на съемки собственного проекта для ТНТ.
На самом жарком континенте начнется работа над шоу "Звезды в Африке". Вместе с певицей полетят известные люди российского шоу-бизнеса. По слухам, программа будет ближе по формату к "Последнему герою", хотя некоторые надеются на аналог "Дома-2".
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что телестройка, которая велась на ТНТ долгих 17 лет, закрывается. Несколько месяцев не было известно, что будет с популярным шоу "Дом-2", но в итоге его перезапустили на телеканале "Ю". Правда, Ольга Бузова решила отказаться от участия в проекте.
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