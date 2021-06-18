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Шоу-бизнес
Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент

Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент

Имя Ольги Бузовой которую неделю не сходит с первых полос прессы, а виной всему два скандала подряд.
прочитано 758 раз

Сначала артистку обсуждали после того, как стало известно, что она выйдет на сцену МХАТ им. Горького. Две недели поющую ведущую хейтили за то, что она репетирует роль кабаре-певицы в спектакле "Чудесный грузин".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Только-только отгремела премьера, как Ольга Бузова оказалась в центре нового скандала. Звезда пришла на телеканал "Матч-ТВ", чтобы обсудить предстоящий бой сборной России по футболу в рамках "Евро-2020". В итоге Дмитрий Губерниев довел артистку до истерики, задав неуместный вопрос о спиртном по утрам. Многие посчитали это позором.

Однако, несмотря на негатив, который льется на Ольгу Бузову, она не перестает активно работать. Стало известно, что в ближайшее время артистка покинет Россию. Телеведущая отправится в Африку на съемки собственного проекта для ТНТ.

На самом жарком континенте начнется работа над шоу "Звезды в Африке". Вместе с певицей полетят известные люди российского шоу-бизнеса. По слухам, программа будет ближе по формату к "Последнему герою", хотя некоторые надеются на аналог "Дома-2".

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что телестройка, которая велась на ТНТ долгих 17 лет, закрывается. Несколько месяцев не было известно, что будет с популярным шоу "Дом-2", но в итоге его перезапустили на телеканале "Ю". Правда, Ольга Бузова решила отказаться от участия в проекте.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 09:31 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость780393
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А может Бузова там и останется на радость местным жителям)
Гость781104
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Летит к макакам -будет о чем поговорить
1

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