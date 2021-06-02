Молодая супруга Петросяна откровенно рассказала о заработке

В личном блоге бывшая помощница юмориста рассказала, откуда появились слухи о ее заработке в Сети. Как оказалось, журналисты наткнулись на фейковый аккаунт девушки, на который она жалуется уже не один месяц. Мошенники раскрутили страницу и теперь требуют по три тысячи рублей за упоминание в блоге.
Татьяна Брухунова заявила, что не занимается заработком на рекламе, а также у нее нет менеджера. Супруга Евгения Петросяна подчеркнула, что у нее нет профилей нигде, кроме "Инстаграма", и попросила поклонников быть внимательнее.
Ранее жена юмориста уже упоминала, что ее аккаунт не монетизирован. Страницу в популярной соцсети она ведет ради удовольствия. Все ссылки на бренды знаменитость делает исключительно из желания поделиться с подписчиками качественными товарами и услугами.
Напомним, на днях появилась информация о том, что Татьяна Брухунова берет деньги за рекламу в "Инстаграм". Однако многие коллеги удивились, что девушка просит такую скромную сумму за упоминания на своей странице.
Например, Александра Кошкина предположила, что это происходит из-за острой нужды в деньгах. Она посоветовала жене Евгения Петросяна поднять плату за рекламу хотя бы до 10 тысяч рублей. Такая сумма, по мнению звезды ТНТ, больше подходит супруге известного человека.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Что думаете по поводу Лукашенко?
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Непереносимость лактозы
Гадание
Отдых в России это дно