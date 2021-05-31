"Счастливая мама": Брухунова раскрыла правду после слухов о новой беременности

Татьяна Брухунова показала публике трогательное фото с маленьким сыном.

Фигура молодой жены Евгения Петросяна всегда вызывает очень пристальное внимание подписчиков. После того, как женщина умолчала о первой беременности, ее то и дело подозревают в повторении этого эпизода. Сама Татьяна Брухунова обычно не против подобных слухов, ведь она часто интригует своих фолловеров снимками в мешковатых нарядах.

Однако на этот раз жена юмориста решила опровергнуть догадки публики и поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком, на котором она запечатлена в платье, облегающем фигуру. На фото счастливая женщина стоит в парке и подбрасывает вверх кроху-сына. Фолловеры знаменитости высоко оценили снимок и завалили Брухунову восторженными комментариями:

"Прекрасное фото – отражение любви!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Как с открытки", "Ой, какая стройная и стильная мамочка и счастливый сынок) так будет думать Ваган спустя годы. Прекрасная фотосессия!", "Это и есть настоящее красивое счастье".

Большинство подписчиков пришло в восторг от идиллии матери и сына. Впрочем, некоторые все же расстроились из-за того, что слухи о второй беременности жены Петросяна не подтвердились.

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