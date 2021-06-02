Остро нуждающаяся в деньгах жена Петросяна пошла на крайние меры: Так себя обесценивает

Татьяна Брухунова обожает стильно одеваться. В ее гардеробе насчитываются сотни нарядов, причем не самых бюджетных брендов. Почти каждый день в личном блоге жена юмориста хвастается новыми покупками – то сумочкой, то туфельками, то платьем.
Однако, судя по всему, финансовое благополучие семьи под угрозой. По слухам, после развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян лишился львиной доли своих сбережений, а пандемийный год свел к минимуму и заработки. Теперь Татьяна Брухунова вынуждена продавать рекламу в своем блоге.
Правда, прайс жены юмориста удивил многих коллег по "Инстаграму". Звезда ТНТ и популярный блогер Александра Кошкина считает, что девушка, которая является супругой известного человека и часто появляется на ТВ, не должна продавать рекламу за три тысячи рублей. Татьяне Брухуновой советуют увеличить ценник хотя бы до десяти тысяч.
Кошкина не понимает, почему популярная персона так дешево оценивает размещение в своем блоге. "Скорее всего, острая нужда в деньгах. Человек, который так себя обесценивает в начале пути, в дальнейшем уже не сможет выйти на нормальную планку", – отметила звезда ТНТ.
Напомним, в начале весны появились слухи о том, что Татьяна Брухунова ждет второго ребенка. В "Сторис" супруги Евгения Петросяна поклонники разглядели округлившийся живот. Правда, пока эта информация не подтвердилась.
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