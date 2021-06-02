Избранник Манижи опроверг любовную связь с певицей

Российская участница "Евровидения-2021" предпочитает не распространяться о своей личной жизни, считая это чем-то очень сокровенным. Однако поклонники певицы, внимательно наблюдавшие за ней на конкурсе, сами пришли к выводу, что избранником артистки является ни кто иной, как многообещающий кинематографист Ладо Кватания. Мужчина был вместе с певицей Манижей в Роттердаме и активно поддерживал участницу, что и навело публику на соответствующие мысли.
Однако сам Кватания теперь рассказал, что он является соавтором концепции выступления и режиссером конкурсного номера Манижи, поэтому он с составе большой делегации отправился поддерживать исполнительницу на "Евровидение". В беседе с корреспондентом режиссер тщательно избегал вопросов о романтических отношениях с Сангин. Однако на прямой вопрос о том, можно ли назвать его женихом артистки, он ответил, что может назвать себя коллегой и другом, что очень озадачило поклонников певицы.
В беседе с "КП" Кватания также отметил, что считает очень ценным и важным то сообщение, которое исполнительница хита "Русская женщина" передала со сцены "Евровидения". Режиссер подчеркнул, что готов и дальше сотрудничать с Манижей, если она того пожелает.
Ранее певица Манижа признавалась, что ее избранник связан с искусством и до романа их связывала дружба.
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