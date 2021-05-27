Манижа хочет подать в суд на известный российский журнал после подозрений в жульничестве

Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение" в этом году и занявшая девятое место, готовится подать в суд на журнал Wonderzine. Исполнительница обвинила издание в клевете.
На днях журнал выпустил статью, в которой говорилось о наличии у артистки высокопоставленных покровителей, благодаря которым она якобы смогла победить в отборе претендентов на участие в конкурсе. Издание, ссылаясь на один из телеграм-каналов, утверждало, что среди этих патронов были замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и товарищ президента России, предприниматель Юрий Ковальчук. Манижа заявила, что эта информация не соответствует действительности и выразила желание "отстоять свои честь и достоинство" в суде, сообщает "Москва 24".
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