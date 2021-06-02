"Так вот двигал бедрами": Богомолов обманом заставил Билана снять трусы

Режиссер посчитал целесообразным раздеть певца в кадре. Причем не просто раздеть, а даже заставить изображать на камеру половой акт. Как оказалось, изначально музыкант не был в курсе задумки – его просто не поставили в известность.
По словам Димы Билана, в какой-то момент Константин Богомолов на съемочной площадке заявил, что сейчас артисту нужно все с себя снять. Поначалу певец сомневался, но потом быстро сориентировался в ситуации. За 20 лет в шоу-бизнесе у него бывали разные моменты, правда, полностью голым он еще не входил в кадр.
Дима Билан рассказал, что надел на себя халат, снял трусы, услышал команду "Мотор" и легким движением руки скинул одежду. "Я стоял вот так вот двигал бедрами, халат падал, и я шел на героиню", – признался певец.
Артист отметил, что в момент оголения на площадке было порядка 30 человек. Однако музыканта больше беспокоила температура в помещении, и красиво ли он смотрится. По словам певца, наслаждения в момент работы испытать не удалось. Он сравнил собственный опыт со съемками в кино для взрослых. "Мне кажется, от удовольствия остается процентов десять, наверное", – отметил Дима Билан в беседе с Пятым каналом.
Стоит добавить, что поклонники неоднозначно отнеслись к откровенному клипу артиста. Некоторые посчитали, что подобные видео напрочь лишены эстетики, другие же, наоборот, пришли в восторг, ведь им удалось разглядеть кумира во всех подробностях.
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