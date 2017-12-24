Как хорошел Дима Билан

Певец Дима Билан 24 декабря отмечает свой день рождения. Поклонники всегда любили исполнителя, но даже самые преданные фанаты его раннего творчества признают – Билан относится к тем мужчинам, которым годы идут только на пользу. О том, как менялся и хорошел певец, смотрите в фотогаллерее Dni.Ru.
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