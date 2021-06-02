"Смотрит в сторону": Виторгана крепко приложили за безразличие к Нинидзе

Актриса опубликовала трогательное фото. На снимке она выглядит счастливой и отдохнувшей. Возлюбленный обнимает ее и целует в щеку. Она подчеркнула, что просто не может оставаться серьезной, когда избранник рядом. На публикацию тут же отреагировал старший наследник Максима. Он написал, что у него совершенно обратная ситуация: только серьезным он и может быть со своим отцом. Нино посмеялась и написала, что он просто знает его сильно дольше, чем она.
Нино Нинидзе отлично ладит с детьми Максима Виторгана. Они часто проводят время вместе. Однако поклонники все еще подозревают неладное. Артиста, в очередной раз, обвинили в равнодушии. Поклонникам показалось, что он остыл к новой пассии и уже находится в поиске другой дамы сердца.
"Все потому, что он смотрит в сторону!", "Он не любит", "Судя по лицу, ему уже надоело. Опять смотрит в сторону", "Никого не любит, только себя! Может в начале и возникает и интерес, но он быстро проходит. И с Собчак было также", "Очень серьезно целует", "Ой, Вы такая роскошная женщина, найдите того, кто оценит", – возмутились комментаторы.
Многие не посчитали взгляд Максима Виторгана странным. Они восхитились парой и пожелали возлюбленным счастья. "Вы просто созданы друг для друга!", "Счастливые, молодые, красивые и настоящие", "Счастье! Ваш мужчина!", "Какая красивая пара! Глаз не оторвать!", "Вы просто искали всю жизнь друг друга, теперь дарите позитив!" – писали они.
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