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Шоу-бизнес
"Уж получше Собчак!": Возлюбленная Виторгана без белья завела народ

"Уж получше Собчак!": Возлюбленная Виторгана без белья завела народ

Актриса Нино Нинидзе выбрала роскошный образ для масштабного события. Избранница Максима Виторгана приятно удивила фанатов.
прочитано 196 раз

Популярная артистка Нино Нинидзе появилась на премии журнала GQ "Человек года" в длинном атласном платье изумрудного цвета на тонких бретелях. Наряд выгодно подчеркнул стройный силуэт звездной дивы, оголил грудь с выпирающими ключицами. Кроме того, 29-летняя знаменитость решила отказаться от нижнего белья, чтобы платье лучше на ней смотрелось и не топорщилось. Актриса дополнила образ едва заметными босоножками на каблуке и миниатюрной черной сумочкой. Избранница Максима Виторгана снялась, позируя на синей дорожке, и опубликовала эффектное фото в инстаграм-аккаунте.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Комментарии к посту быстро наполнились эмоциональными выражениями, похвалой и различными одобрительными фразами. Поклонники Нино Нинидзе открыто обсудили внешний вид артистки и оставили актрисе массу комплиментов. Звезда сериала "Отель Элеон" показалась им достаточно привлекательной и достойной для Максима Виторгана парой.


Как только не называли артистку изумленные россияне: и роскошной женщиной, и неземной красотой, и прелестницей, и богиней. Бурные обсуждения Нино Нинидзе дошли до того, что ее начали сравнивать с бывшей женой Максима Виторгана. "Да уж получше Собчак!" — выразилась женщина, которую поддержали другие пользователи Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2021, 22:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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