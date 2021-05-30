"Уж получше Собчак!": Возлюбленная Виторгана без белья завела народ

Популярная артистка Нино Нинидзе появилась на премии журнала GQ "Человек года" в длинном атласном платье изумрудного цвета на тонких бретелях. Наряд выгодно подчеркнул стройный силуэт звездной дивы, оголил грудь с выпирающими ключицами. Кроме того, 29-летняя знаменитость решила отказаться от нижнего белья, чтобы платье лучше на ней смотрелось и не топорщилось. Актриса дополнила образ едва заметными босоножками на каблуке и миниатюрной черной сумочкой. Избранница Максима Виторгана снялась, позируя на синей дорожке, и опубликовала эффектное фото в инстаграм-аккаунте.
Комментарии к посту быстро наполнились эмоциональными выражениями, похвалой и различными одобрительными фразами. Поклонники Нино Нинидзе открыто обсудили внешний вид артистки и оставили актрисе массу комплиментов. Звезда сериала "Отель Элеон" показалась им достаточно привлекательной и достойной для Максима Виторгана парой.
Как только не называли артистку изумленные россияне: и роскошной женщиной, и неземной красотой, и прелестницей, и богиней. Бурные обсуждения Нино Нинидзе дошли до того, что ее начали сравнивать с бывшей женой Максима Виторгана. "Да уж получше Собчак!" — выразилась женщина, которую поддержали другие пользователи Сети.
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