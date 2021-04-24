"Наконец нашел достойную": Виторган в надежных руках Нинидзе

Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются около двух лет. Поклонники артиста не нарадуются.

29-летняя избранница и коллега по цеху Максима Виторгана, Нино Нинидзе, вызывает у публики только положительные эмоции. Поклонники считают, что 48-летний артист нашел идеальный вариант.

В личном микроблоге Нино опубликовала трогательное фото. В кадре Виторган и Нинидзе исполняют медленный танец. Знаменитости буквально светятся от счастья. В описании к публикации артистка призналась, что любит этот снимок.

Подписчики актрисы сошлись во мнении, что Максим и Нино потрясающе смотрятся друг с другом. Нинидзе кажется пользователям Сети подходящей пассией для Виторгана – они оба продолжатели актерских династий. Зазноба актера – дочь звезды советского кино Ии Нинидзе. Отцом девушки является художник Михаил Бученков. Нино с первой попытки поступила во ВГИК и с успехом его окончила. В общем, Максим Виторган в надежных руках.

"Какая красивая пара. Наконец то Виторган нашел себе девушку достойную, родословную. Ура.🌷💐🌺🌹🥀🌷💐🌺🌹🥀👏🍾🥂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже, какие же Вы 👫💜! Я еще никогда не видела никого из звезд, так подходящих друг другу! Дай, Бог, чтобы так было на самом деле! В жизни между Вами Двумя! Да, здравствует Мужчина и Женщина!!!! 🙌🙌🙌", – рассуждают интернет-пользователи под фотографией артистов.

Некоторые пользователи "Инстаграм" даже рады, что брак Максима Виторгана со скандальной теледивой Ксенией Собчак распался. Журналистка и артист, как ни крути, не пара. Между тем интернет-обитатели жалеют сына Максима и Ксении, Платона, который растет в неполной семье.