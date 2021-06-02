"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели

Актриса в четвертый раз вернулась в театр, где недавно состоялась премьера спектакля "Театр" с нею в главной роли. Елена Яковлева призналась, что взяла на себя большую ответственность, согласившись играть постановке к юбилею "Современника".
Пришла же в этот театр юная артистка в 1984 году. В то время Галина Волчек искала актрису на спектакль "Эшелон", поскольку требовалась девушка на замену уходящей в декрет сотруднице театра.
Елена Яковлева вспоминает те годы с большой теплотой. Звезда поделилась воспоминаниями не только о своих ролях, но и о закулисье "Современника". Она рассказала историю, которую узнала в театре. Однажды Галина Волчек, актер Игорь Кваша и Лилия Толмачева сидели в комнате и обсуждали рабочие моменты.
По словам знаменитости, они достаточно выпили и устали, а затем легли спать в одну кровать. Дело в том, что комната и кровать в ней была одна на всех. Этот случай актеры потом долго вспоминали в "Современнике" и по-доброму шутили.
Напомним, Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет. Актриса театра и кино, режиссер, педагог и художественный руководитель Московского театра "Современник" оставила после себя огромное культурное наследие.
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