Стали известны подробности смерти Галины Волчек

По имеющейся информации, звезда театра и кино скончалась от отека головного мозга и отека легких. Еще утром у Галины Волчек начали отказывать внутренние органы, передает телеграм-канал Mash.
Умерла великая артистка около двух часов назад. Художественный руководитель "Современника" несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, сообщает телеграм-канал "Подъем". 25 декабря появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Галины Волчек.
Знаменитость скончалась на 87-м году жизни. Галина Волчек Россиянам запомнится как один из основателей Московского театра "Современник", бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино.
Родилась Галина Волчек 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету работы в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
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