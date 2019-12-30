Назван преемник Галины Волчек в театре "Современник"

Новым художественным руководителем "Современника" после смерти Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков. Он руководит Центром имени Всеволода Мейерхольда, сообщает телеканал "360".
Рыжаков приступит к работе 4 января. В Центре имени Мейерхольда его сменит арт-директор Елена Ковальская.
Напомним, что худрук "Современника", народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице на 87-м году жизни. Она возглавляла театр на протяжении 30 лет.
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