Пришедший на "Дом-2" Манукян дал под зад 40-летней поклоннице

Ставший ведущим шоу "Дом-2" бывший любовник Ольги Бузовой в первый же день произвел на телестройке фурор.

Рэпер осваивается на телестройке, пытаясь разобраться в непростых отношениях участников. Давид Манукян осчастливил героев реалити-проекта, сделав каждому презент в виде игрушек "поп-ит".

Блогера и самого ждал сюрприз на шоу "Дом-2". Его сразу ошарашили новостью о том, что по нему сохнет фанатка-участница программы – 40-летняя Наталья Роинашвили.

Глеб Клубничка отметил, что на телестройке не раз было такое, что ведущие начинали строить отношения с героями. Он спросил, будет ли Дава встречаться с поклонницей, если та начнет за ним ухаживать. На это огорошенный Манукян ответил, что девушке положено лишь проявлять симпатию к парню, а ухаживать должен все-таки мужчина. Таким образом он дал от ворот поворот Роинашвили, передает телеканал "360".

Новоиспеченному ведущему шоу "Дом-2" пришлось сразу же разбираться с проблемами в парах. В целом первый день на телестройке прошел для Манукяна хорошо. Он не только провел лобное, но и показал себя во всей красе, исполнив одну из своих песен. В итоге ребята посчитали, что из Давида может выйти сильный ведущий.