Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Четверг
27 мая
Лента новостей
11:54
Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет
11:53
Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на "Дом-2"
11:41
Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: "Он работает на Москву"
11:28
"Зрение упало": слепнущая Брежнева намерена лечь под нож
11:27
Узнавший о раке 4-й стадии Стержаков хотел наложить на себя руки: состояние актера сегодня
11:27
СМИ: Один человек в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
11:08
Президент Польши назвал Россию агрессивной страной
11:01
Эпидемиолог предрек россиянам ежегодную вакцинацию от COVID-19
10:51
Чиновники просят Путина запретить самогонные аппараты
10:45
Звезда сериалов Владимир Стержаков и его супруга потеряли первенца
10:45
Гороскоп на июнь 2021 года
10:35
"Грошей нема": труп Шацкой решено захоронить вдали от мужа
10:02
Серябкину крепко приложили после нападок на старого Леонтьева
08:48
Для зажиточных россиян хотят повысить налоги в несколько раз – подробности
08:48
Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова
08:16
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
08:16
Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет
06:12
Это Крот из сказки про "Дюймовочку": народ посмеялся над внешностью Петросяна и его жены
04:05
Отказавшаяся от секса Сябитова вновь заговорила про мужиков
02:10
Пиджак на голое тело: звезда сериала "Чики" Горбачева появилась без белья
23:58
Беременная жена Диброва публично оголилась: Скоро на свет появится
23:33
"Стыдно смотреть": Волочкову призвали уходить из танцев
21:23
"Могу засудить": Виктория Боня обрушилась на журналистов из-за наглой лжи
21:17
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
20:26
Российский фильм "Подольские курсанты" получил премию престижного кинофестиваля в США
20:11
Онколог перечислила самые важные продукты для кишечника
20:06
Верховный суд: Россияне могут потребовать компенсацию от курящих соседей
20:03
"Сердце себе забираю": Бородина неспроста оказалась рядом с экс-любовником Бузовой на фоне слухов о разводе
19:54
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
19:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
19:40
Российские полицейские из Перми раскрыли убийство во время отдыха
19:28
"Бессмысленная жизнь": дочь вышла на связь после слухов об ухудшении состояния Заворотнюк
19:20
В Госдуме прогнозируют рост цен на отопление и горячую воду
19:11
Победитель шоу "Маска" получил свое шоу на НТВ
19:05
В России началась вакцинация животных от COVID-19
19:04
Близкие больного Алибасова экстренно ищут деньги на его лечение
18:55
Путин отверг идею обязательной вакцинации от ковида в России
18:50
Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте
18:41
В России хотят ужесточить правила выплаты алиментов
18:22
"Погряз в дешевых склоках": Шаляпин дал смачную оплеуху Дробышу
18:14
"Прощай, Дима": россияне молятся за оказавшегося в больничных стенах Маликова
18:10
"Устала": возлюбленная Сергея Лазарева покинула "Дом-2" после предательства
18:07
Многодетная Порошина: Страха, как прокормить и одеть, у меня никогда не было
17:57
"При первой встрече брошусь в объятия": Киркоров высказался о "голубой стае" геев в шоу-бизнесе
17:48
Галкин набросился на Крутого из-за морщин Пугачевой
17:37
Лукашенко рассказал об извинениях Путина за обсуждение Белоруссии с Байденом
17:16
Икона ЛГБТ Лолита показала фото в радужном купальнике
17:09
Появились данные о госпитализации Киркорова из-за проблем с сердцем
16:51
Вот это поворот! В Сети всплыло доказательство после слухов об измене Мартиросяна с Кошкиной
16:49
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на "Дом-2"

Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на "Дом-2"

Давид Манукян принял предложение руководства популярного проекта, чтобы позлить Ольгу Бузову.
прочитано 180 раз

На днях поклонники "Дома-2" были ошарашены неожиданным известием: новым ведущим проекта станет рэпер DAVA – таких изменений, кажется, никто не ожидал. В ближайшее время музыкант уже появится на съемочной площадке, а пока пользователи строят догадки о том, зачем он согласился на эту работу. В кулуарах шоу считают, что главная цель здесь – уколоть Ольгу Бузову.

ПО ТЕМЕ

Кадони наплевал на чувства Бузовой и поддержал Манукяна

Подсидел Бузову? Манукян стал новым ведущим шоу "Дом-2"

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Дело в том, что производством проекта занимался не канал "ТНТ", на отдельный продакш, который просто стал выпускать свой продукт на канале "Ю". Все бывшие ведущие шоу перешли на другой канал за исключением Бузовой, которая решила, что на прежнем месте у нее больше перспектив. Вероятно, само руководство продакшена решило уязвить певицу за то, что та отказалась от своих корней, а Манукян с готовностью присоединился. Рэпер уже заявил, что роль ведущего телестройки станет для него настоящим вызовом и он постарается раскрыть в ней весь свой потенциал – об этом сообщил "Собеседник".

Поговаривают, что экс-избранница Манукяна восприняла новость о своей замене довольно болезненно. Ее поддержали многие поклонники шоу – новый ведущий еще не появился в эфире, а его уже стали критиковать. За музыканта даже пришлось вступиться его соведущему – Владу Кадони. Фанаты певицы все еще ждут, что Ольга Бузова как-то публично отреагирует на изменения в составе ведущих родного для нее проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 11:53 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость754514
Пожаловаться Ответить
Бузова просто пукнет, от давки
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

Артист проходит обследование
Сериалы

Узнавший о раке 4-й стадии Стержаков хотел наложить на себя руки: состояние актера сегодня

Знаменитость откровенно о борьбе с недугом
Шоу-бизнес

Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом

Спортсменка не постеснялась показать фигуру
Шоу-бизнес

Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте

Праздник удался

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+