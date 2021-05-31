Все по-новому: Манукян решил убрать из гримерки ведущего "Дома-2" все напоминания о Бузовой

Давид Манукян занял в "Доме-2" бывшую гримерку Ольги Бузовой и уже думает, как переделать ее под себя.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, кажется, пребывает в полной эйфории от своего назначения на роль ведущего "Дома-2". Как известно, музыканту досталось не только место экс-избранницы в списке ведущих, но и даже гримерка певицы. Судя по всему, Давида Манукяна такая ситуация совсем не смущает, а даже наоборот придает дополнительный стимул.

В своем инстаграм-аккаунте музыкант показал гримерку бывшей возлюбленной и попросил у подписчиков совета о том, как ему обустроить помещение, чтобы было все по-новому. Рэпер заявил, что на стену нужно повесить портрет успешного ведущего, подразумевая самого себя. Вид при этом у него был очень довольный.

Поклонники Бузовой продолжают активно обсуждать приход Манукяна в "Дом-2". Многие уверены, что рэпер согласился на это предложение только для того, чтобы побольнее уколоть бывшую. При этом кто-то из подписчиков придерживается абсолютно другого мнения и даже подозревает, что именно тоска по возлюбленной заставила рэпера прийти на проект – об этом сообщил портал Popcake.tv.

Сам Давид Манукян ранее заявлял, что его вообще не интересует мнение бывшей по этому вопросу и "Дом-2" для него – это просто хорошая возможность попробовать себя в новой роли.