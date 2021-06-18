"Я любовница Курбана": звезда "Дома-2" сделала заявление о романе с мужем Бородиной

На днях предпринимателя, которого уже уличали в изменах, заметили в компании бывшей участницы шоу "Дом-2" Таты Блюменкранц. Пара сидела в одном из ресторанов Москвы, обедала и мило общалась.
Наконец выпускница реалити сделала заявление относительно своих отношений с мужем Ксении Бородиной. В личном блоге девушка заверила, что между ними исключительно рабочая связь. В ресторан ее пригласил продюсер, чтобы обсудить проект, в котором она должна стать ведущей.
"Вы пишите, что я любовница Курбана и увела его у Ксюши Бородиной. Я молчала, но больше это слушать не хочу и не буду, поэтому отвечу один раз всем сразу! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Тата Блюменкранц.
Она подчеркнула, что давно знакома с супругом ведущей шоу "Дом-2", но ни о каком романе и речи не может быть. По словам девушки, женатые мужчины для нее табу. Также она напомнила всем, кто обсуждает эту тему, что лезть в семейные отношения "дно".
Правда, не все поверили в искренность Таты Блюменкранц. Некоторые отметили, что та лукавит, и если бы Курбан Омаров только поманил, она бы побежала. "Тата ты можешь нам врать если Курбан поманит тебя ты забудешь про Все", "На деловых встречах, как минимум, сидят друг на против друга", "Сама кокетливо хихикаешь на вопросы о нем.. Хайпишь на чужом мужике", – написали в комментариях.
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