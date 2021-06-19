"Пытаются договориться": экстрасенс рассказала о разводе Бородиной и Омарова

Экстрасенс Саона считает, что брак Ксении Бородиной и ее супруга движется к разводу.

После того, как известные супруги по очереди спровоцировали слухи о кризисе в своих отношениях, тема их предстоящего развода стала одной из самых животрепещущих в Сети. Прокомментировать происходящее решилась и экстрасенс Саона, которая считает виновником разлада мужа Ксении Бородиной.

По словам Саоны, Курбан очень эгоистичный, тираничный и жестокий человек, поэтому его жене пришлось тяжело. Бизнесмен довольно давно перестал быть хорошим мужем, вокруг него вьются другие женщины, и Бородина просто устала все это терпеть. Таролог отметила, что супруги еще пытаются договориться, но Омаров не слышит свою избранницу, хотя мысль о том, что они еще могут быть вместе, у него все же есть.

Саона уверена, что сама Ксения сейчас очень переживает. Телеведущая мучается и не знает, какое решение принять. Однако что бы она ни решила, все будет верно, так как звезда умеет чувствовать себя и этот мир. Также в комментарии "Womanhit.ru" таролог подчеркнула, что даже при разводе ведущая "Дома-2" постарается сохранить дружеские отношения с возлюбленным.

Ранее звезда "Дома-2" Лера Фрост высказала почти противоположное мнение о причинах разлада в звездной семье. Знаменитость заявила, что Ксения Бородина замучила своего мужа патологической ревностью.