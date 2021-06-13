"Нездоровая баба": взорвавшаяся жена футболиста Тарасова разразилась гневной отповедью

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова разразилась гневной отповедью. Модель Анастасию Костенко вывели из себя нравоучения и критика пользователей Сети. Как оказалось, манекенщице постоянно говорят, как воспитывать детей.
Костенко пришло сообщение от посторонней женщины. Незнакомка намекнула, что Анастасия никудышная мать. "Ребенку три года через месяц, а она в памперсе", – упрекнула жену футболиста неизвестная.
Замечание вывело модель из себя. Анастасия взорвалась от эмоций. По словам Костенко, ее старшая дочь Милана носит подгузники только по ночам. Днем и в дороге малышка надевать их отказывается. Спортсмен и его избранница давления на ребенка не оказывают, кроха развивается правильно.
Женщину, написавшую ей сообщение, Костенко обозвала "нездоровой бабой". Модель считает, что злопыхательница поднимает собственную значимость, выискивая ошибки у других. Жена Тарасова добавила, что счастливый человек не будет придираться к деталям.
"Отвалите уже от детей. Не только от моих!" – вскипела молодая мать.
Костенко считает, что сравнивать малышей нельзя. Модель обещала блокировать токсичных подписчиков личной страницы в соцсети. Анастасия не понимает, зачем незнакомые люди пишут ей сообщения в директ. Знаменитость предложила критикам полечить психику у грамотных специалистов.
Как писали "Дни.ру", у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко двое детей – Милана и Ева. Сейчас супруга футболиста носит под сердцем еще малыша – у пары будет сын. Накануне спортсмен стал крестным папой.
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