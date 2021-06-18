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Шоу-бизнес
Заглотившая палец жениха прямо у алтаря Макеева нашла оправдание: Туго идет

Заглотившая палец жениха прямо у алтаря Макеева нашла оправдание: Туго идет

В мае Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова.
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Страсти вокруг нового романа актрисы разгорелись несколько месяцев назад. Как оказалось, ради звезды мужчина оставил семью с четырьмя детьми. Бывшая супруга заявила, что он отказывается платить алименты, а Анастасию Макееву обвинила в том, что та увела несвободного человека.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

На днях артистка вместе с новоиспеченным мужем появилась в студии шоу "Прямой эфир". Зрители "России-1" смогли увидеть кадры со свадебной церемонии артистки. На одном из видео звезда взяла палец жениха в рот, стоя прямо у алтаря. Как оказалось, обручальное кольцо не налезло с первого раза на палец, и Анастасия Макеева решила таким образом "смазать путь". Впрочем, поведение актрисы у некоторых вызвало недоумение.

В личном блоге знаменитость попыталась оправдаться за странное действие. Звезда заявила, что юмор выручал ее неоднократно, и она не видит ничего такого в том, чтобы спасти положение шуткой. Она сравнила свое действие с нераскрывшимся кольцом на Олимпийских играх 2014 года. "Так вот и я объявляю флешмоб! Если туго идет... вы знаете теперь выход! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что актриса напала на бывшую жену Романа Малькова. По словам Светланы, дива поджидала ее у кабинета продюсера, начала провоцировать, преграждая путь и унижая. В итоге женщины сцепились между собой, пока новоиспеченный муж артистки стоял и смотрел на них.

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Фото: Natalia Shakhanova /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 08:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Анастасия Макеева сменила профессию

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